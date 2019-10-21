"Це не цирк і не "Танці з зірками": британський боксер кинув зухвалий виклик Усику

Британський супертяж Дерек Чісора викликав на поєдинок українця Олександра Усика, який успішно дебютував у новій для себе ваговій категорії, перемігши американця Чаза Візерспуна.

При цьому 35-річний боксер на прізвисько Дел Бой зневажливо висловився на адресу нашого співвітчизника і розкритикував його тренування.

"Він та його команда повинні припинити жонглювати м'ячики. Це не цирк. Прийди і зроби те, що потрібно. Забудь про жонглювання і танці. Ніхто не хоче дивитися шоу танцівників. Це що, "Танці з зірками"? Це боксерський поєдинок. Знаєте, що? Я хочу цього бою. Я прийму його на 100%. Поза всяким сумнівом", – цитує Чісору Sky Sports.

Відзначимо, що 26 жовтня Дерек Чісора проведе поєдинок проти свого співвітчизника Девіда Прайса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії заявили про те, що на Олександра Усика чекає поразка у реванші з Муратом Гассієвим.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!