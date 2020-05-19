Головна Новини
19 травня • оновлено в 22:15
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

"Це не кінець пандемії": Володимир Кличко записав емоційне послання

2.8т
Читати матеріал російською

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко записав звернення до всіх своїх шанувальників з України і не тільки.

"Я задаюся питанням: чи є реальність після коронавiрусу, в якій ми просто повертаємося до старих звичок? Чи це питання про початок нової реальності з коронавірусом, в якій ми зберігаємо позитивні аспекти, такі як увага, турбота одне про одного, солідарність, розвиток цифрових технологій? I все ж: деякі речі не можуть замінити цифровий світ. Кінець карантину – це не кінець пандемії. Ми всі це знаємо. Але це може стати початком нової реальності – нового балансу між цифровим і реальним світом", – написав Кличко у соціальних мережах .

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 березня Кличко звернувся до людей із закликом поширити вірус солідарності у відповідь на пандемію коронавiрусу у світі.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Володимир Кличко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Спорт Бокс

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Team Spirit
VS
AVEZ
Победа Team Spirit с форой в -3,5 раунда
1.75 Сделать ставку
Team Secret
VS
Apeks
Победа Team Secret
1.70 Сделать ставку
Team Liquid
VS
Chaos
Победа Team Liquid с форой в -1,5 карты
1.60 Сделать ставку
G2
VS
North
Победа G2 с форой в -1,5 карты
1.92 Сделать ставку
Хайденхайм
VS
Вехен
Обе забьют
1.72 Сделать ставку
Нюрнберг
VS
Эрцгебирге
1х и обе забьют
2.09 Сделать ставку
Astralis
VS
Heroic
Победа Astralis с форой в -1,5 карты
1.50 Сделать ставку
Salamander
VS
AGO
Победа Salamander
1.87 Сделать ставку
Неман
VS
Торпедо-БелАЗ
Победа Торпедо-БелАЗ с форой (0)
1.91 Сделать ставку
Славия
VS
Городея
Городея не проиграет
1.83 Сделать ставку