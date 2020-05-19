Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко записав звернення до всіх своїх шанувальників з України і не тільки.

"Я задаюся питанням: чи є реальність після коронавiрусу, в якій ми просто повертаємося до старих звичок? Чи це питання про початок нової реальності з коронавірусом, в якій ми зберігаємо позитивні аспекти, такі як увага, турбота одне про одного, солідарність, розвиток цифрових технологій? I все ж: деякі речі не можуть замінити цифровий світ. Кінець карантину – це не кінець пандемії. Ми всі це знаємо. Але це може стати початком нової реальності – нового балансу між цифровим і реальним світом", – написав Кличко у соціальних мережах .

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 березня Кличко звернувся до людей із закликом поширити вірус солідарності у відповідь на пандемію коронавiрусу у світі.

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