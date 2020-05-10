"Це лицемірство": Редкач розкритикував відповідь Усика на запитання: "Чий Крим?"

Знаменитий український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач обурився ексабсолютним чемпіоном Олександром Усика за його позицію по кримському питанню.

Олександр Усик та Іван Редкач

"Відповідь Усика на питання: "Чий Крим?" – "Крим божий", це як мінімум лицемірство. Я думаю, заробляти в Росії Усик і Ломаченко змогли б і без такої яскраво вираженої пропаганди. Зрештою, багато українських зірок шоу-бізнесу живуть і заробляють в Росії, і при цьому не зачіпають ніяких політичних тем. Може, це для політичного притулку в Америці? Може, в Україні щось накосячили, бо доведеться "красиво" йти з України. Може, вони взагалі право голосу не мають і роблять, що їм скажуть", – цитує Редкача meta-ratings.com.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні з'явилося відео, в якому показано, як змінювалася риторика висловлювання олімпійського чемпіона Лондона-2012, починаючи з 2014 року. Відразу після анексії півострова, Усик заявляв, що Крим це Україна, проте потім різко змінив точку зору.

Спортсмен всіляко уникав прямої відповіді, придумуючи версії в стилі "Крим божий" і "Крим – це Крим".

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