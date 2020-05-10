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10 травня • оновлено в 19:26
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"Це лицемірство": Редкач розкритикував відповідь Усика на запитання: "Чий Крим?"

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Знаменитий український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач обурився ексабсолютним чемпіоном Олександром Усика за його позицію по кримському питанню.

Олександр Усик та Іван Редкач

Олександр Усик та Іван Редкач

"Відповідь Усика на питання: "Чий Крим?" – "Крим божий", це як мінімум лицемірство. Я думаю, заробляти в Росії Усик і Ломаченко змогли б і без такої яскраво вираженої пропаганди. Зрештою, багато українських зірок шоу-бізнесу живуть і заробляють в Росії, і при цьому не зачіпають ніяких політичних тем. Може, це для політичного притулку в Америці? Може, в Україні щось накосячили, бо доведеться "красиво" йти з України. Може, вони взагалі право голосу не мають і роблять, що їм скажуть", – цитує Редкача meta-ratings.com.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні з'явилося відео, в якому показано, як змінювалася риторика висловлювання олімпійського чемпіона Лондона-2012, починаючи з 2014 року. Відразу після анексії півострова, Усик заявляв, що Крим це Україна, проте потім різко змінив точку зору.

Спортсмен всіляко уникав прямої відповіді, придумуючи версії в стилі "Крим божий" і "Крим – це Крим".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Олександр Усик Іван Редкач
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
никак в кастрюлю не влезает мысль что свою позицию можно иметь и без денег. А лицемерие это как раз задавать подобный вопрос, не замечая ответ крымчан.
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Fest Glober
Fest Glober
Plotnikov Alex, Хто такі кримчани? В Криму зараз багато приїжджих з росії, понаїхало, засильних казачків з Москви, Кубані, Ростова, Сочей як і тоді коли проводилася анексія. В чому полягає його позиція?! В колабараціонізмі на користь РФ у складі московського патриархату, що підпорядкований ФСБ. Так в чому позиція? З великої гиляки сцяти на українську територіальну цілісність, незалежність і при цьому тримати український державний прапор?! І заради чого все це, щоб Київ як і Сімферопіль не дай Бо не вийшов з під ярма кремля, заглядав до рота Пу?! Ну це вже було.
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Hop Hip
Hop Hip
Деркач известен чем? Нет не выдающимися успехами, он укусил соперника на ринге)). За что и был дисквалифицирован. Без бокса,на карантине, с головой тоже не в порядке. Ничего лучшего не знает чтобы на Усика гавкать.
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