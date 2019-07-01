"Це йому зашкодить": у Гассієва готують помсту Усику

Тренер росіянина Мурата Гассієва Абель Санчес очікує на проведення бою свого підопічного з українцем Олександром Усиком у межах суперважкої ваги.

За словами мексиканського фахівця, команда дагестанського боксера жадає реваншуватися за поразку у фіналі Всесвітньої суперсерії у липні минулого року.

"Це поєдинок, за який ми як команда хочемо помститися. Ми знаємо, що тоді не були готові на 100%, і це ускладнило ситуацію, але ми б дуже хотіли реваншу у майбутньому. Особливо якщо це буде чемпіонський бій. Різниця у габаритах завдасть Усику труднощів. Відсутність потужного удару зашкодить йому. Ми з нетерпінням чекаємо на реванш, і сподіваємося, що це буде легкий бій", — цитує Санчеса WBN.

Як повідомляв OBOZREVATEL, камерунський суперваж Карлос Такам кинув зухвалий виклик Олександру Усику, пообіцявши нокаутувати українця у його дебютному поєдинку у хевівейті.

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