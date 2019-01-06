''Це дичина і нісенітниця!'' Заяву команди Усика спростували

Промоутер Девід Хіггінс спростував заяву Олександра Красюка, що новозеландський екс-чемпіон світу Джозеф Паркер відмовився від бою з абсолютним чемпіоном крузервейта Олександром Усиком.
Олександр Усик та Олександр Красюк
"Ніяких пропозицій про поєдинок між Усиком і Паркером до нас не надходило. Тобто ми навіть не обговорювали ймовірність такого поєдинку. Паркер уникає бою? Ви це серйозно? Він не раз довів, що є тим хлопцем, який погоджується на все, навіть найскладніші виклики в світі. Чому б йому відмовлятися від поєдинку проти Усика? Однозначно, це якась дичина, якась нісенітниця!" - цитує Хіггінса Vringe.com.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
21 липня минулого року Олександр Усик переміг росіянина Мурата Гассієва в фіналі WBSS і став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі.
Українець виявився сильнішим за суперника з РФ на записках всіх трьох суддів – 119: 109, 120: 108, 119: 109.
Уже в листопаді Усик відстояв всі свої титули, нокаутувавши у восьмому раунді британця Тоні Белью.
Після цього бою український боксер оголосив, що збирається перейти в супертяжі.
Планам українця може перешкодити Всесвітня боксерська асоціація, яка зобов'язала нашого боксера провести обов'язковий захист титулу проти росіянина з Putin Team Дениса Лебедєва.