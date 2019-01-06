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''Це дичина і нісенітниця!'' Заяву команди Усика спростували

3.6тЧитати матеріал російською

Промоутер Девід Хіггінс спростував заяву Олександра Красюка, що новозеландський екс-чемпіон світу Джозеф Паркер відмовився від бою з абсолютним чемпіоном крузервейта Олександром Усиком.

Олександр Усик та Олександр Красюк

Олександр Усик та Олександр Красюк

Instagram

"Ніяких пропозицій про поєдинок між Усиком і Паркером до нас не надходило. Тобто ми навіть не обговорювали ймовірність такого поєдинку. Паркер уникає бою? Ви це серйозно? Він не раз довів, що є тим хлопцем, який погоджується на все, навіть найскладніші виклики в світі. Чому б йому відмовлятися від поєдинку проти Усика? Однозначно, це якась дичина, якась нісенітниця!" - цитує Хіггінса Vringe.com.

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Як повідомляв OBOZREVATEL :

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