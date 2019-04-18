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"Це неймовірно": Джошуа розповів, коли буде бій з Усиком

2.5тЧитати матеріал російською

Чинний володар титулів WBA / WBO / IBF / IBO у суперважкій вазі британець Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО) розповів, що поєдинок з Усиком (16-0, 12 КО) планує провести після битви з Уайлдером.

Джошуа - Усик

Джошуа - Усик

Антикорр

"Я думаю, що я буду правий, побившись з Уайлдером за абсолютного чемпіона. Потім я зможу побитися з Усиком, тому що абсолютний чемпіон важкої ваги проти абсолютного чемпіона суперважкої ваги в хевівейті — це буде неймовірно. Якщо я не поб'юся з Уайлдером, для чого тоді я це все роблю? Я продовжую робити це, щоб взяти пояс WBC. Я дійсно хочу цей шанс, цю можливість", — цитує Джошуа Sky Sports.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок британського чемпіона Ентоні Джошуа проти американця Джаррелла Міллера офіційно не відбудеться.

Причиною зриву дебютного для кривдника Володимира Кличка бою у США стала позитивна допінг-проба, яку здав його опонент.

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Тема
Усик - Джошуа
Особи
Олександр УсикЕнтоні Джошуа
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