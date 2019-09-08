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9 вересня • оновлено в 11:15
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"Це буде "на добраніч": Тайсон Ф'юрі принизив Усика

53.2т Читати матеріал російською

Британський супертяж Тайсон Ф'юрі (28-0-1, 20 КО) принизливо відгукнувся про шанси українця Олександра Усика перемогти його в бою.

"Чесно кажучи, я не особливо думаю про Усика. Українець абсолютно не входить в мої мозкові хвилі. Він не той, про кого я б думав, якщо чесно. Я міг би, ймовірно, перемогти Усика однією рукою, що зв'язана у мене за спиною. І я дозволю вам вибрати ту, якій я буду битися - ліву чи праву. В будь-якому випадку, це буде "на добраніч", – сказав Ф'юрі в інтерв'ю CBS Sport.

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"Може бути наступним": Ф'юрі викликав Усика на бій

Раніше "лінійний" чемпіон у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі, назвав Олександра Усика одним з двох найнебезпечніших бійців дивізіону.

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Олександр Усик Тайсон Ф'юрі
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Очень правильно! Усик просто дерьмо!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кор Павел, тебя, дeбил, кто спрашивал? Пошел в будку, шакал!
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Кор Павел
Кор Павел
Кацaп Кацaпыч, усик уже хохлам не нравится. Видно что про великую Украину не то сказал
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