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27 жовтня • оновлено в 12:02
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"Це буде фантастичний бій": Усику знайшли нового суперника

1.2т Читати матеріал російською

Менеджер британського супертяжа Дерека Чісора Девід Хей після бою з Девідом Прайсом заявив, що хоче влаштувати своєму підопічному бій з українцем Олександром Усиком.

"Хочемо організувати бій з Усиком. Якщо вийде, то це буде фантастичний бій. Дайте Дереку шанс в боротьбі за титули в суперважкій вазі. Усик обов'язковий претендент на титул чемпіона світу WBO, а Дерек якраз виграв титул WBO. Так що було б резонно влаштувати їм бій", – сказав Хей.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Дерек Чісора достроково переміг Девіда Прайса на вечорі боксу в Лондоні.

13 жовтня Олександр Усик (17-0, 13 КО) перемогою технічним нокаутом дебютував в суперважкому дивізіоні. Наш співвітчизник в США легко розібрався з місцевим ветераном Чазза Візерспуна (38-4, 29 КО).

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Особи
Дерек Чісора Девід Хей Олександр Усик
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