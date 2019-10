"Це буде фантастичний бій": Усику знайшли нового суперника

Менеджер британського супертяжа Дерека Чісора Девід Хей після бою з Девідом Прайсом заявив, що хоче влаштувати своєму підопічному бій з українцем Олександром Усиком.

"Хочемо організувати бій з Усиком. Якщо вийде, то це буде фантастичний бій. Дайте Дереку шанс в боротьбі за титули в суперважкій вазі. Усик обов'язковий претендент на титул чемпіона світу WBO, а Дерек якраз виграв титул WBO. Так що було б резонно влаштувати їм бій", – сказав Хей.

