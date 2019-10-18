"Це боляче": Усик дав останню пораду Гвоздику перед боєм з Бетербієвим

Українець Олександр Усик прилетів у США підтримати співвітчизника, чемпіона світу в напівважкій вазі WBC Олександра Гвоздика в бою з володарем поясу IBF Артуром Бетербієвим з Росії.

Олександр Усик та Олександр Гвоздик champion.com.ua

"Саша, приїхали тебе підтримати. Все, що є, будемо віддавати. А ти віддай все, що в тебе є, і порадуй нас. Бий його так, як ти мене бив, я тебе прошу. Це боляче", – сказав Усик.

Нагадаємо, поєдинок Гвоздик – Бетербієв відбудеться в ніч з 18-го на 19 жовтня в Філадельфії. Він стане об'єднавчим за пояси WBC і IBF.

OBOZREVATEL вестиме пряму онлайн-трансляцію поєдинку.

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