Трирічний боксер нокаутував олімпійського медаліста

В Ірландії трирічний Дайті МакГабганн переміг олімпійського медаліста, боксера в найлегшій вазі Падді Бернса вже в першому раунді.

У Дайті вроджений порок серця і він чекає на операцію. Тому ця перемога йому була дуже потрібна, написав у себе в Twitter журналіст Кирило Лукеренко.

Dominant display!



Three-year-old Daithi MacGabhann stole the show at the Ulster Elite Boxing with this first-round stoppage against Paddy Barnes. pic.twitter.com/L8TINxzCQZ