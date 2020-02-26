Трирічний боксер нокаутував олімпійського медаліста

В Ірландії трирічний Дайті МакГабганн переміг олімпійського медаліста, боксера в найлегшій вазі Падді Бернса вже в першому раунді.

У Дайті вроджений порок серця і він чекає на операцію. Тому ця перемога йому була дуже потрібна, написав у себе в Twitter журналіст Кирило Лукеренко.

Dominant display!



Three-year-old Daithi MacGabhann stole the show at the Ulster Elite Boxing with this first-round stoppage against Paddy Barnes. pic.twitter.com/L8TINxzCQZ - BBC Sport (@BBCSport) February 26, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, представниця змішаних єдиноборств (ММА) з Америки Ерін Бланшфілд здобула яскраву перемогу вражаючим нокаутом на турнірі Invicta FC 39.

В одному з моментів другого раунду Ерін зловила суперницю на контратаці і найпотужнішим ударом з ноги в голову буквально погасила Вікторії світло.

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