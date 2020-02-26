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27 лютого • оновлено в 00:24
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Трирічний боксер нокаутував олімпійського медаліста

1.5т
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В Ірландії трирічний Дайті МакГабганн переміг олімпійського медаліста, боксера в найлегшій вазі Падді Бернса вже в першому раунді.

У Дайті вроджений порок серця і він чекає на операцію. Тому ця перемога йому була дуже потрібна, написав у себе в Twitter журналіст Кирило Лукеренко.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, представниця змішаних єдиноборств (ММА) з Америки Ерін Бланшфілд здобула яскраву перемогу вражаючим нокаутом на турнірі Invicta FC 39.

В одному з моментів другого раунду Ерін зловила суперницю на контратаці і найпотужнішим ударом з ноги в голову буквально погасила Вікторії світло.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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