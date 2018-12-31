МоваЯзык
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

Три потужнi нокдауни: бій Мейвезер - Насукава завершився нокаутом - опубліковано відео

30.5тЧитати матеріал російською

У Сайтамi (Японія) відбувся головний поєдинок турніру зі змішаних єдиноборств Rizin 14.

У виставковому 3-раундовому бою за правилами боксу американець Флойд Мейвезер побив місцевого боксера Теншіна Насукаву. Екс-чемпіон світу з боксу з перших секунд заволодів ініціативою і під час першого раунду тричі відправляв опонента в нокдаун.

Після третього падіння японця на канвас рингу, рефері зупинив поєдинок, присудивши Флойду перемогу технічним нокаутом.

Відзначимо, що цей результат не буде вписаний в статистику і рекорди бійців.

Новини
5 подій 2018-го, які повернули Україну у топ світового боксу

Мейвезер - Насукава

Мейвезер - Насукава

twitter.com

Мейвезер - Насукава

Мейвезер - Насукава

twitter.com

Мейвезер - Насукава

Мейвезер - Насукава

twitter.com

Мейвезер - Насукава

Мейвезер - Насукава

twitter.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мейвезер вважається явним фаворитом в потенційному поєдинку проти чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіба Нурмагомедова.

Сторони бійців ведуть активні переговори про організацію бою за правилами боксу. Очікується, що супершоу пройде в Росії навесні наступного року.

Особа
Флойд Мейвезер
Місце
Японія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
20
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги