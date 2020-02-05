"Третій брат Кличко, про якого ми не знаємо": несподіване фото вразило мережу

Відомий Youtube-канал "Великий Куш" у себе в Instagram виклав стару фотографію з архіву братів Кличкiв. На знімку Володимир і Віталій зображені з молодим Енді Руїсом-молодшим.

Цей кадр викликав бурхливу реакцію у коментарях. Одні користувачі порівнюють мексиканського ексчемпіона в суперважкій вазі з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Юрієм Корявченковим (Юзиком). Інші жартують, що на фото третій брат Кличко, про якого ніхто раніше не чув.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі згадали, як Володимир Кличко влаштував м'ясорубку в бою. 16 років тому легендарний українець видав один із найяскравіших поєдинків у своїй кар'єрі.

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