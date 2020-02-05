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7 лютого • оновлено в 09:36
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"Третій брат Кличко, про якого ми не знаємо": несподіване фото вразило мережу

35.6т
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Відомий Youtube-канал "Великий Куш" у себе в Instagram виклав стару фотографію з архіву братів Кличкiв. На знімку Володимир і Віталій зображені з молодим Енді Руїсом-молодшим.

Цей кадр викликав бурхливу реакцію у коментарях. Одні користувачі порівнюють мексиканського ексчемпіона в суперважкій вазі з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Юрієм Корявченковим (Юзиком). Інші жартують, що на фото третій брат Кличко, про якого ніхто раніше не чув.

"Третій брат Кличко, про якого ми не знаємо": несподіване фото вразило мережу
"Третій брат Кличко, про якого ми не знаємо": несподіване фото вразило мережу
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Хто після Кличка: два українські нокаутери, які перебувають у тіні

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі згадали, як Володимир Кличко влаштував м'ясорубку в бою. 16 років тому легендарний українець видав один із найяскравіших поєдинків у своїй кар'єрі.

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Автор
Максим Богданов
Особи
Володимир Кличко Віталій Кличко
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