Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Тренував Валуєва: в ДТП загинув знаменитий російський наставник

1.9т Читати матеріал російською

Відомий російський тренер із боксу Валерій Дербін, з яким працював колишній чемпіон світу Микола Валуєв, загинув у віці 64 років за кермом автомобіля в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє 78.ru з посиланням на сторінку сина загиблого Євгена Дербіна в мережі "ВКонтакте".

Як стало відомо, чоловікові стало погано за кермом машини, в результаті чого врізався в інші автомобілі на стоянці. Співробітники ДІБДР, які прибули на місце аварії, виявили, що у Дербіна зупинилося серце. Ознак насильницької смерті не виявлено.

Валерій Дербін і Микола Валуєв

Валерій Дербін і Микола Валуєв

Instagram, Микола Валуєв

Новини
Рак мозку? Валуєв розповів про пухлину в голові

Свої співчуття висловив Валуєв, який співпрацював із загиблим тренером і навіть ставив його в приклад своєму синові. "Прекрасний спортсмен, його робота в СРСР була визнана найкращою роботою. Спеціаліст від бога, який виховав величезну кількість спортсменів", – заявив Валуєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Микола Валуєв відзначився несподіваним висловлюванням про Олександра Усика.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Микола Валуєв
Місце
Росія Санкт-Петербург
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
6
Смішно
1
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...