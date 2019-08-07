Тренував Валуєва: в ДТП загинув знаменитий російський наставник

Відомий російський тренер із боксу Валерій Дербін, з яким працював колишній чемпіон світу Микола Валуєв, загинув у віці 64 років за кермом автомобіля в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє 78.ru з посиланням на сторінку сина загиблого Євгена Дербіна в мережі "ВКонтакте".

Як стало відомо, чоловікові стало погано за кермом машини, в результаті чого врізався в інші автомобілі на стоянці. Співробітники ДІБДР, які прибули на місце аварії, виявили, що у Дербіна зупинилося серце. Ознак насильницької смерті не виявлено.

Валерій Дербін і Микола Валуєв Instagram, Микола Валуєв

Свої співчуття висловив Валуєв, який співпрацював із загиблим тренером і навіть ставив його в приклад своєму синові. "Прекрасний спортсмен, його робота в СРСР була визнана найкращою роботою. Спеціаліст від бога, який виховав величезну кількість спортсменів", – заявив Валуєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Микола Валуєв відзначився несподіваним висловлюванням про Олександра Усика.

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