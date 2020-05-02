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3 травня • оновлено в 23:19
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Тренер Усика Сергій Лапін представляв Крим на чемпіонаті Росії з боксу

15.7т
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Менеджер і тренер Олександра Усика Сергій Лапін в 2016 році виступив на чемпіонаті Росії з боксу у ваговій категорії 81 кг, представляючи Крим.

На наявність росiйського паспорта у Лапіна звернув увагу відомий український боксер Іван Редкач.

"Знайомтеся – це тренер Саші Усика. Той самий психолог, менеджер, особистий тренер. Бере участь на чемпіонаті Росії, а потім показує український паспорт. Вчинок маріонетки з серії і нашим, і вашим. Без паспорта Російської Федерації не допускають до чемпіонату Росії з боксу. програв в першому бою і приїхав на чемпіонат України", – написав Редкач в Facebook.

Пізніше Редкач видалив пост, проте відео як і раніше є на Youtube.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 квітня Редкач заявив, що у Лапіна-молодшого є російський паспорт. У відповідь Сергій продемонстрував свій український паспорт, заявив, що у Редкача "давно проблеми з головою" і розповів, як Іван переслідував команду Усика в США.

Через кілька днів з'явився новий доказ російського громадянства тренера Усика.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Олександр Усик Іван Редкач
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Серж Серж
Серж Серж
ПРЕЗЕРВАТИВЫ одним словом ШТОПАНЫЕ И УС и его тренер
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Серж Серж
Серж Серж
Усик так же поступил бы если б возможность была
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Серж Серж
Серж Серж
А усик как всегда молодец
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