Менеджер і тренер Олександра Усика Сергій Лапін в 2016 році виступив на чемпіонаті Росії з боксу у ваговій категорії 81 кг, представляючи Крим.

На наявність росiйського паспорта у Лапіна звернув увагу відомий український боксер Іван Редкач.

"Знайомтеся – це тренер Саші Усика. Той самий психолог, менеджер, особистий тренер. Бере участь на чемпіонаті Росії, а потім показує український паспорт. Вчинок маріонетки з серії і нашим, і вашим. Без паспорта Російської Федерації не допускають до чемпіонату Росії з боксу. програв в першому бою і приїхав на чемпіонат України", – написав Редкач в Facebook.

Пізніше Редкач видалив пост, проте відео як і раніше є на Youtube.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 квітня Редкач заявив, що у Лапіна-молодшого є російський паспорт. У відповідь Сергій продемонстрував свій український паспорт, заявив, що у Редкача "давно проблеми з головою" і розповів, як Іван переслідував команду Усика в США.

Через кілька днів з'явився новий доказ російського громадянства тренера Усика.

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