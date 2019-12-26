Тренер Руїса заявив про зникнення боксера після бою з Джошуа

Ексчемпіон світу в суперважкій вазі Енді Руїс (33-2, 22 КО) не виходить на зв'язок зі своїм тренером Менні Роблесом після програного бою проти Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО).

Як повідомляє SportArena, Роблес розповів, що надіслав повідомлення Руїсу, але не отримав відповіді. Наставник боксера сподівається, що він вийде на зв'язок і відновить тренування, а також зуміє знизити вагу до 113 кг.

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Роблес також додав, що на зборах, які передували поєдинку проти Джошуа, Руїс часто пропускав або скасовував тренування.

Нагадаємо, що британський боксер переміг у матчі-реванші одноголосним рішенням суддів – 118-110; 118-100; 119-109.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Ентоні Джошуа готовий до вимушеної втрати чемпіонського пояса WBO.

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