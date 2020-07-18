Тренер Лопеса сказав, як настане кінець Ломаченка

Батько чемпіона IBF у легкій вазі Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО) заявив. що українському власникові титулів WBA, WBO і WBC Василю Ломаченку (14-1, 10 КО) прийде кінець, коли він пропустить від сина бічний удар.

За словами Теофімо Лопеса-старшого, у його підопічного є не тільки удар, але і швидкість.

"Теофімо швидший, ніж Ломаченко. Василь здається швидким, тому що він викидає свої удари після зближення. Але він не може робити це лайно на відстані. Йому потрібно відшукати свій момент поблизу, тому Ломаченко починає стрибати по рингу. Я гарантую, що коли він спробує вдарити справа, мій син розчавить його лівим хуком. Це буде його кінець", – заявив Лопес-старший в інтерв'ю Youtube-каналу PepTalkUK, текст якого наводить Fightnews.com.

"Коли мій син вперше по ньому потрапить, ви побачите, як припиняться ці добванi стрибки по рингу", – додав тренер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лопес показав частину своєї підготовки до об'єднавчого двобою з Ломаченком.