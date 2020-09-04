Тренер Лопеса назвав Ломаченка "просто тілом на рингу"

Батько і тренер чемпіона IBF у легкій вазі Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО) різко висловився на адресу чемпіона світу за версіями WBA, WBO і WBC Василя Ломаченка (14-1, 10 КО).

Теофімо Лопес-старший не вважає українця класним боксером.

"Він просто викидає удари, не знаючи, куди вони потраплять. Якщо він думає, що вийде на ринг і зробить це з моїм сином, то полетить в чортів нокаут. Я не думаю, що бій триватиме два раунди, але дам Ломаченку п'ять. Він нічим не відрізняється від Коммi, Магдалено та інших бійців. Це просто тіло на рингу, а мій син знаходить цiль і знищує її. Саме це ми зробимо з Ломаченком", – цитує Теофімо Лопеса-старшго tribuna.com з посиланням на ефір подкасту You Can 't Play Boxing.

Раніше Теофімо Лопес заявив, що він має ту злість, якою славився Майк Тайсон, і пообіцяв проломити череп Василю Ломаченку в їх майбутньому поєдинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ломаченко пояснив, чому йому подобаються образливі висловлювання американського боксера і його батька.