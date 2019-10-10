Тренер Гвоздика розкрив план українця на бій із росіянином Бетербієвим

Тренер українця Олександра Гвоздика (17-0, 14 КО) Тедді Атлас розповів, за рахунок чого вони планують нівелювати міць, агресію і пресинг росіянина Артура Бетербієва (14-0, 14 КО).

"План на бій простий – побити Бетербієва сильніше, ніж той поб'є Гвоздика (посміхається). Насправді все дійсно просто. Нам необхідно уникати зустрічі з важкими гарматами Бетербієва. Інакше всі знають, чим це загрожує", – цитує Атласа Vringe.com зі посиланням на Ring TV.

Наставник упевнений, що необхідно зробити так, щоб Бетербієву не вдавалося контролювати хід бою.

"Він дуже агресивний боєць. І наше завдання – нівелювати його агресію. Ми вже шість тижнів над цим працюємо. Все, що потрібно було обговорити, ми вже обговорили. Залишилося вийти в ринг і зробити свою справу. Прогноз?.. Процитую Ела Дейвіса: "Чуваче, просто виграй!" Не важливо як. Важлива тільки перемога", – підсумував Атлас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні Гвоздик провів дуель поглядів із Бетербієвим.

На урочистій церемонії, яка пройшла в "MGM Grand Las Vegas" – готельно-розважальному комплексі в Лас-Вегасі, першим очі відвів український боксер.

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