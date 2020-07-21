Тренер чемпіона світу в легкій вазі Девіна Хейні Міккі Бей впевнений, що в потенційному бою свого клієнта з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і WBC Franchise Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) шансів у українця не буде.

За словами наставника, Хейні – це один з тих хлопців, які можуть здивувати Ломаченка, якщо їх бій відбудеться.

"Ми знаємо, що є у Ломаченка, у нього багато чеснот. Люди не розуміють, що є у Девіна, він ще не показав всього. У нас є свої секрети, це напевно спрацює. Хейні може зрівнятися з Ломаченком і перемогти його в усіх аспектах. Єдине, що є у Ломаченка – це досвід. У нього також є те, що є і у Хейні, але Девін в цьому краще. Я працював з ним над цими речами", – сказав Бей в інтерв'ю FightHype.com, текст якого наводить tribuna.com.

Раніше батько чемпіона IBF у легкій вазі Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО) заявив, що Ломаченко прийде кінець, коли він пропустить від сина бічний удар.