"Травмує мозок": промоутер Ломаченка застеріг легендарного чемпіона

Промоутер українця Василя Ломаченка Боб Арум порадив легендарному філіппінському боксеру Менні Пак'яо завершити кар'єру.

За словами глави компанії Top Rank, 41-річний "Пак Мен", який 20 липня вийде на ринг проти американця Кіта Турмана, ризикує завдати істотної шкоди своєму здоров'ю.

"Будь-який лікар вам скаже, що з віком кістки черепа стають тоншими. І якщо череп молодого бійця, що пропускає у голову, амортизує удар без шкоди для мозку, то у вікових бійців із цим виникають проблеми. І найгірше, що може трапитися, — це якщо Менні Пак'яо зараз травмує мозок", — цитує Арума vringe.com.

Боб Арум (другий праворуч)

Зазначимо, що Пак'яо виступає на професійному рингу з 1995 року і відтоді провів 70 боїв. У його активі 61 перемога, дві нічиї та сім поразок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Боб Арум заявив, що не дозволить українському чемпіону Олександру Гвоздику виступати у Світовій організації суперсерії боксу.

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