Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC, українець Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) заявив, що ні в якому разі не перейде в більш важку вагову категорію.

"Якщо промоутеру вдасться домовитися про великий поєдинку в напівлегкій вазі, то я зможу спуститися. Точно не буду підніматися в напівсередню вагу. Легка вага - моя межа. Це і так не моя вага. Не забувайте, мені вже 31", – сказав Ломаченко в ефірі подкаста The Fight With Teddy Atlas.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Теофімо Лопес назвав попередню дату бою проти Василя Ломаченка. На кону поєдинку стоятиме статус абсолютного чемпіона, а для американця – пояса WBO, WBA і IBF.

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