"Тобі це боком вийде": Валуєв отримав загрозу на свою адресу

Колишній чемпіон світу у важкій вазі, а нині депутат Держдуми Микола Валуєв відповів на загрозу від одного з користувачів в своїй веб-конференції.

Микола Валуєв

"Миколо, ти дуже класний боксер, просто супер, але не треба тобі лізти проти опозиції. Тобі це боком вийде, що в кар'єрі, що по життю. Звали з поста, поки живий", – звернувся до Валуєва користувач на ім'я Павло.

"Павло, сюди з погрозами заходити не треба, йдіть своєю дорогою. Опозиція повинна бути здоровою", – відповів Валуєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Валуєв заявив, що коронавірус відійшов на другий план в Росії, а тема України знову вийшла на перше місце.