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28 травня • оновлено в 19:42
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"Тобі це боком вийде": Валуєв отримав загрозу на свою адресу

4.1т
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Колишній чемпіон світу у важкій вазі, а нині депутат Держдуми Микола Валуєв відповів на загрозу від одного з користувачів в своїй веб-конференції.

Микола Валуєв

Микола Валуєв

"Миколо, ти дуже класний боксер, просто супер, але не треба тобі лізти проти опозиції. Тобі це боком вийде, що в кар'єрі, що по життю. Звали з поста, поки живий", – звернувся до Валуєва користувач на ім'я Павло.

"Павло, сюди з погрозами заходити не треба, йдіть своєю дорогою. Опозиція повинна бути здоровою", – відповів Валуєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Валуєв заявив, що коронавірус відійшов на другий план в Росії, а тема України знову вийшла на перше місце.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Микола Валуєв
Місце
Росія
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