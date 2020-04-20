Федерація боксу Росії (ФБР) запропонувала російським хіп-хоп виконавців Тіматі (Тимур Юнусов) і Басті (Василь Вакуленко) провести поєдинок один з одним.

Офіційну пропозицію двом артистам зробив президент організації Умар Кремльов.

Тіматі і Баста Twitter Василя Вакуленка

"Будемо активно працювати, щоб був такий формат. Є багато артистів, які займаються. Наприклад, Тіматі любить бокс, Баста любить. Можна зробити такий бій, ми готові його організувати. Можна сказати, я їм зараз офіційно пропоную побоксувати! А ми як федерація цей бій організуємо. Я відправлю Тіматі та Басті пропозиції, щоб вони побоксували", – наводить слова Кремльова російське інформаційне агентство ТАСС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Умар Кремлев заявив, що росіянин Мурат Гассиев "переїде" українця Олександра Усика в матчі-реванші.

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