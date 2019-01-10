''Ті програші'': Віталій Кличко висловився про брата

Легендарний боксер Віталій Кличко захопився виступами свого молодшого брата Володимира. На думку українського політика, головною перевагою екс-чемпіона світу в супертяжах є сила духу.

"Ви знаєте, програти може кожен. Але не кожен може не просто повернутися, не кожен може повернутися на вершину і стати... Володимир після програшу ставав ще сильнішим, він доводив, що він може повернути собі не тільки перемогу, повернути собі світовий титул. І ті програші, які були, вони гартували його", - цитує Кличка-старшого XSPORT.

Володимир і Віталій Кличко http://klitschko-brothers.com

Віталій також зазначив, які сильні сторони дозволили його брату домогтися успіху в професійній кар'єрі.

"Можу сказати, вже кар'єра Володимира закінчена, критикам: так, у Володимира, може, не настільки сильне підборіддя, щоб тримати удар, але він робив усе для того, щоб мінімізувати ризики за рахунок техніки, за рахунок швидкісної роботи рук, за рахунок прекрасної роботи ніг, пересування. Робити все для того, щоб противник не зміг до нього підібратися. Робив досить ефективно. Ті результати, які він показував, говорять самі за себе", - розсипався в компліментах молодшому братові український політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-чемпіон світу у важкій вазі Володимир Кличко поділився порадою, як зберегти мотивацію в будь-якому виді діяльності. На думку легендарного спортсмена, головне – це те, до чого прагне людина.