"Ти невеликий": Усика попередили про небезпеку хевівейта

Головною проблемою Олександра Усика в суперважкій ваговій категорії є відсутність нокаутуючого удару.

Таку думку висловив екс-чемпіон світу в двох вагових категоріях, колишній суперник Володимира Кличка британець Девід Хей.

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Олександр Усик

"Він не одноударний нокаутер, але він точно може тебе нокаутувати. Він просто не відомий цим. Він відомий своїми вміннями, своїми рухами головою, своїми кутами. Але іноді тобі дійсно потрібно тримати супертяжа на відстані своїх рук, бо ти невеликий хлопець. І тобі потрібно вміти потрясати з одного удару. Я думаю, в Усика є набір умінь, щоб зробити це. Чи є у нього сила удару для цього? Я не знаю", – наводить слова Хея vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тренер російського боксера Мурата Гассієва Абель Санчес заявив, що команда його підопічного має намір помститися Олександру Усику за фінал Всесвітньої суперсерії.

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