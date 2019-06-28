"Ти локшина?" Російський чемпіон принизив співвітчизника

Російський чемпіон Артур Бетербієв викликав на бій свого співвітчизника Сергія Ковальова.

Обидва спортсмени володіють поясами напівважкої ваги, і раніше висловлювалися за проведення об'єднавчого двобою.

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"Сергію, давай, нарешті, поставимо крапку в наших відносинах! Тим більше, що зараз немає ніяких перешкод для цього: об'єднавчий бій є пріоритетом для будь-якої професійної боксерської організації, а наш промоутер лише вітав би цей поєдинок. В Росії тебе прозвали "Локшина" , а в Америці – "Крашер". Так хто ж ти: локшина або крашер?! Наші вболівальники чекають на твою відповідь. Я чекаю на твою відповідь. Час пішов", – написав Бетербієв в зверненні до Сергія в соціальній мережі Instagram.

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