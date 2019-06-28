"Ти локшина?" Російський чемпіон принизив співвітчизника

Російський чемпіон Артур Бетербієв викликав на бій свого співвітчизника Сергія Ковальова.
Обидва спортсмени володіють поясами напівважкої ваги, і раніше висловлювалися за проведення об'єднавчого двобою.
Сергій Ковальов @sergeykrusherkovalev, привіт! Після твого реваншу над Елейдером Альваресом, ти повернув собі чемпіонський пояс WBO і заявив в ЗМІ про своє бажання зустрітися зі мною в об'єднавчому бою. Я відразу дав згоду і попросив свого промоутера зв'язатися з твоєю командою і організувати цей бій. Ти досі не прийняв моє запрошення, хоча всюди говориш про бажання зустрітися зі мною на рингу. Тому я звертаюся до тебе знову, але вже публічно і безпосередньо. Серьога, давай, нарешті, поставимо крапку в наших відносинах! Тим більше, що зараз немає ніяких перешкод для цього: об'єднавчий бій є пріоритетом для будь-якої професійної боксерської організації, а наш промоутер "Топ Ренк" @trboxing лише вітав би цей поєдинок. У Росії тебе прозвали "Локшина", а в Америці - "крушітель". Так хто ж ти: локшина або крушітель ?! Наші вболівальники чекають твоя відповідь. Я чекаю на твою відповідь. Час пішов. # бокс # спорт # Бетербієв # Ковальов Hi, Sergey Kovalev @sergeykrusherkovalev After your rematch against Eleider Álvarez you regained the WBO title and told the media you wanted a unification fight against me . I immediately agreed and instructed my promoter to contact your team and organize the fight . And despite your numerous interviews about your desire to fight me you have not still accepted my invitation . So I am addressing this invitation to you again , but this time personally and publicly. Serge, let's put an end to our boxing relationship once and for all ! No plausible reason could be given to prevent our fight from happening : a unification title bout is a top priority for any major boxing organization and Top Rank @trboxing would only welcome such a fight . In Russia you were nicknamed 'Noodles' and in the US you named yourself Krusher. So which of these nicknames suits you best? It depends on your answer. Our fans are waiting for it. I am waiting for it. The clock is ticking. #Beterbiev #ArturBeterbiev #boxing #boxeo #box #boxnews # АхматСіла # боксер # бій #sport #fight #BeterbievKovalev #Kovalev # локшина # Крашер #Krusher
"Сергію, давай, нарешті, поставимо крапку в наших відносинах! Тим більше, що зараз немає ніяких перешкод для цього: об'єднавчий бій є пріоритетом для будь-якої професійної боксерської організації, а наш промоутер лише вітав би цей поєдинок. В Росії тебе прозвали "Локшина" , а в Америці – "Крашер". Так хто ж ти: локшина або крашер?! Наші вболівальники чекають на твою відповідь. Я чекаю на твою відповідь. Час пішов", – написав Бетербієв в зверненні до Сергія в соціальній мережі Instagram.
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