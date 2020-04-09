"Ті, хто хочуть, нехай повісяться": Усик різко висловився про декомунізацію в Україні

Український боксер Олександр Усик заявив, що не підтримує декомунізацію в Україні, оскільки "Радянського Союзу в нас в країні немає".

"Я вважаю, що декомунізацію взагалі не треба робити, тому що Радянського Союзу в нас немає. По-перше, якщо ми хочемо перейменовувати вулиці, потрібно будувати міста, а не перейменовувати старі. По-друге, це витрати, які не потрібні зараз країні. Це проблема для людей: їм взагалі без різниці, як називаються вулиці. Аби хлібець був", – сказав Усик в інтерв'ю на YouTube-каналі "Ехо Києва".

Олександр Усик Кадр із відео

Він також дав пораду прихильникам декомунізації, запропонувавши їм повіситися, оскільки вони народилися в СРСР.

"Ті люди, які хочуть це проводити, нехай візьмуть мило й мотузку та повісяться, тому що вони народилися в СРСР. Нехай почнуть декомунізацію з себе", – додав боксер.

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