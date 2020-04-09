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9 квітня • оновлено в 17:33
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"Ті, хто хочуть, нехай повісяться": Усик різко висловився про декомунізацію в Україні

12.4т
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Український боксер Олександр Усик заявив, що не підтримує декомунізацію в Україні, оскільки "Радянського Союзу у нас в країні немає".

"Я вважаю, що декомунізацію взагалі не треба робити, тому що Радянського Союзу у нас немає. По-перше, якщо ми хочемо перейменовувати вулиці, потрібно будувати міста, а не перейменовувати старі. По-друге, це витрати, які не потрібні зараз країні. Це проблема для людей: їм взагалі без різниці, як називаються вулиці. Аби хлібець був", – сказав Усик в інтерв'ю на YouTube-каналі Ехо Києва.

Олександр Усик

Олександр Усик

Він також дав пораду прихильникам декомунізації, запропонувавши їм повіситися, оскільки вони народилися в СРСР.

"Ті люди, які хочуть це проводити, нехай візьмуть мило і мотузку та повісяться, тому що вони народилися в СРСР. Нехай почнуть декомунізацію з себе", – додав боксер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик розповів, яким чином людина може досягти високих результатів, і що їй може завадити.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Олександр Усик
Тег
Декомунізация
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Комментарии на сайте не модерированы
Max Alex
Max Alex
Обозніки, де комент про гундяєвську секту і бокс?
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0
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Хорошо бы, если всех на рею))
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Зименков Андрей
Зименков Андрей
Уважаю!
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