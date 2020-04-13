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13 квітня • оновлено в 17:59
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Теренс Кроуфорд заявив, що не вірить у коронавірус

1.4т
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Чемпіон світу в напівсередній вазі за версією WBO Теренс Кроуфорд заявив, що не вірить у серйозність коронавірусу, тому не закликає своїх дітей залишатися вдома.

"Цей день нічим не відрізняється від попереднього. Я не замкнений у будинку, як і мої діти. Я не вірю в те, що люди хворіють і помирають від коронавірусу. ЗМІ правлять світом. Мені здається, що вони просто використовують страх, щоб нас контролювати. Я не знаю, навіщо вони це роблять, але не вірю тому, що читаю в пресі", – цитує слова Кроуфорда видання SportingNews.

Теренс Кроуфорд

Теренс Кроуфорд

Частково він вважає, що небезпека перебільшена, оскільки деякі люди все ще виконують свою роботу.

"Якщо все настільки погано, то чому люди все ще займаються прибиранням сміття, а поліцейські охороняють правопорядок? Якби я був копом у такій небезпечній ситуації, то не виходив би на роботу", – додав боксер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український боксер Олександр Усик закликав українців не забивати собі голову коронавірусом.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Коронавірус
Особа
Теренс Кроуфорд
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