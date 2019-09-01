"Тепер хочу побитися з одним хлопцем": Ломаченко назвав майбутнього суперника

Український чемпіон WBC, WBA, WBO в легкій вазі Василь Ломаченко після перемоги над Люком Кемпбеллом назвав свою наступну мету.

"Тепер, звичайно, я хочу побитися з одним хлопцем – Теофімо Лопесом. Але я не думаю, що він виграє у Річарда Коммi", – цитує Ломаченка журналіст Boxingscene Джейк Донован.

"Of course I want to fight this guy, Teofimo Lopez ... but I do not think he will get past (Commey)," Vasiliy Lomachenko already predicting Commey-Lopez #LomaCampbell - Jake Donován (@JakeNDaBox) August 31, 2019

Бій Лопес – Коммi запланований на 14 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, батько і тренер Теофімо Лопеса обматюкав Василя Ломаченка і заявив, що тренування українського боксера проводяться задля привернення уваги. Крім того, Лопес-батько пообіцяв українцеві, що Лопес-син "вб'є" українця в рингу, якщо їх очна сутичка відбудеться.

У квітні Теофімо Лопес-молодший назвав себе королем боксу в легкій вазі, кинувши виклик Василю.

Нагадаємо, що бій Ломаченко - Кемпбелл пройшов в Лондоні на О2 Арені і завершився перемогою нашого співвітчизника за очками. У 11-му раунді британець потрапив в нокдаун. Після зустрічі Кемпбеллу довелося відправитися в госпіталь. Крім того, було опубліковано відео кращих моментів і фотографії самих ключових епізодів бою.

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