"Тепер хочу побитися з одним хлопцем": Ломаченко назвав майбутнього суперника

Український чемпіон WBC, WBA, WBO в легкій вазі Василь Ломаченко після перемоги над Люком Кемпбеллом назвав свою наступну мету.

"Тепер, звичайно, я хочу побитися з одним хлопцем – Теофімо Лопесом. Але я не думаю, що він виграє у Річарда Коммi", – цитує Ломаченка журналіст Boxingscene Джейк Донован.

