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"Тепер хочу побитися з одним хлопцем": Ломаченко назвав майбутнього суперника

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Український чемпіон WBC, WBA, WBO в легкій вазі Василь Ломаченко після перемоги над Люком Кемпбеллом назвав свою наступну мету.

"Тепер, звичайно, я хочу побитися з одним хлопцем – Теофімо Лопесом. Але я не думаю, що він виграє у Річарда Коммi", – цитує Ломаченка журналіст Boxingscene Джейк Донован.

Бій Лопес – Коммi запланований на 14 грудня.

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Усик вiдсмалив в ринзi в прямому ефірі після бою Ломаченка - опубліковано відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, батько і тренер Теофімо Лопеса обматюкав Василя Ломаченка і заявив, що тренування українського боксера проводяться задля привернення уваги. Крім того, Лопес-батько пообіцяв українцеві, що Лопес-син "вб'є" українця в рингу, якщо їх очна сутичка відбудеться.

У квітні Теофімо Лопес-молодший назвав себе королем боксу в легкій вазі, кинувши виклик Василю.

Нагадаємо, що бій Ломаченко - Кемпбелл пройшов в Лондоні на О2 Арені і завершився перемогою нашого співвітчизника за очками. У 11-му раунді британець потрапив в нокдаун. Після зустрічі Кемпбеллу довелося відправитися в госпіталь. Крім того, було опубліковано відео кращих моментів і фотографії самих ключових епізодів бою.

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