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3 квітня • оновлено в 11:56
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Теофімо Лопес назвав топ-5 боксерів світу

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Теофімо Лопес, який є наступним суперником Василя Ломаченка, включив українського боксера в свій список п'яти найкращих боксерів світу.

"Теренс Кроуфорд, Канело Альварес, Наоя Іноуе, Тайсон Ф'юрі і, звичайно ж, Василь Ломаченко. Це моя п'ятірка найкращих", – цитує слова Лопеса видання Boxing Scene.

Ломаченко – Лопес

Ломаченко – Лопес

Boxing News 24

Він також розповів, що набрав вагу на карантині і тепер намагається її зігнати.

"Намагаюся максимально ефективно провести час, як і всі ми. Я набрав вагу через все це л*йно. Тепер намагаюся її скинути. Виконую гімнастичні вправи, приймаю сольові ванни, віджимаюся та п'ю багато рідини. У нас у гаражі є груша, на якій я треную техніку", – додав американець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок між Лопесом та Ломаченком мав відбутися 30 травня на арені "Медісон Сквер Гарден" в Нью-Йорку, але був перенесений.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Ломаченко - Лопес
Особи
Тайсон Ф'юрі Сауль Альварес Теренс Кроуфорд Анатолій Ломаченко Теофімо Лопес
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