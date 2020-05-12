Телеканал XSPORT готовий транслювати бій Усика проти Грицая

Телеканал XSPORT висловив готовність транслювати можливий поєдинок між Олександром Усиком і Богданом Грицаєм.

Богдан Грицай та Олександр Усик

"У своєму ефірі ми приділяємо величезну увагу різним видам єдиноборств. Наш канал транслює Світової боксерську суперсерію WBSS, чемпіонські бої Артема Далакяна, безліч турнірів по ММА, чемпіонати світу та Європи зі спортивної боротьби, а також архівні поєдинки Олександра Усика, Макса Бурсака, Андрія Котельника, Девона Александера і Адоніса Стівенсона.

Безумовно, ми готові показувати протистояння спортсменів, що представляють інтерес для широкої аудиторії. Ні для кого не секрет, що бої "зірок" боксу проти майстрів змішаних бойових мистецтв приковують увагу багатомільйонної аудиторії. Досить згадати поєдинки Флойда Мейвезера проти Тенсін Насукави і Конора Макгрегора. Сподіваюся, промоутери Усика і Грицая зможуть домовитися між собою і всі спірні питання атлети вирішать в рамках спортивного протистояння. В такому випадку, ми з радістю надамо всі наші платформи для того, щоб охопити максимальну кількість глядачів", - заявив генеральний продюсер телеканалу Дмитро Лазуткін.

Нагадаємо, боксер суперважкої ваги Олександр Усик відповів на виклик бронзового призера чемпіонату світу та Європи з вільної боротьби Богдана Грицая.

"Я сповідую правила, боксую за правилами, живу за правилами. Милості прошу в ринг. Треба домовитися, де і коли ми будемо боксувати, і на яких умовах. Бої без правил? Це не моя стихія. Хоча і в ній можна спробувати", – сказав боксер.