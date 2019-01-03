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''Те, що там відбувається'': Усик розповів про поїздку на Донбас

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Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик зізнався, що часто відвідує військових на сході України. Наш спортсмен захопився людьми, які захищають країну від агресора.

"Я за контрактом служив у прикордонних військах. Тому виникла така ідея – поїхати до хлопців. Все те, що там відбувається – це погані речі. Люди вмирають – це погано. Але там справжні люди. Ти, коли там перебуваєш, спостерігаєш за тим, що відбувається. Там не дуже гарна картина. Перебувати там складно", - розповів Усик інтерв'ю проекту "Сильні. З Оксаною Гнатишин".

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Олександр Усик

Олександр Усик

Кадр із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, абсолютний чемпіон світу Олександр Усик закликав українців об'єднатися, а не займатися цькуванням один одного.

Коментуючи негативну реакцію на деякі свої висловлювання, боксер зазначив, що його співвітчизники поводяться неправильно.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Олександр Усик
Місце
Україна
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