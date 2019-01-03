''Те, що там відбувається'': Усик розповів про поїздку на Донбас

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик зізнався, що часто відвідує військових на сході України. Наш спортсмен захопився людьми, які захищають країну від агресора.
"Я за контрактом служив у прикордонних військах. Тому виникла така ідея – поїхати до хлопців. Все те, що там відбувається – це погані речі. Люди вмирають – це погано. Але там справжні люди. Ти, коли там перебуваєш, спостерігаєш за тим, що відбувається. Там не дуже гарна картина. Перебувати там складно", - розповів Усик інтерв'ю проекту "Сильні. З Оксаною Гнатишин".
Олександр Усик
Кадр із відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, абсолютний чемпіон світу Олександр Усик закликав українців об'єднатися, а не займатися цькуванням один одного.
Коментуючи негативну реакцію на деякі свої висловлювання, боксер зазначив, що його співвітчизники поводяться неправильно.
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