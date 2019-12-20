Тактика Кличка: тренер Джошуа розповів про секрет перемоги над Руїсом

Тренер чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBО Ентоні Джошуа Анхель Фернандес розповів про рішення застосувати тактику Володимира Кличка в бою проти Енді Руїса.

"Ми не могли вступати у ближній бій з Руїсом, тому що у нього дуже швидкі руки. Дехто намагається применшити заслуги Джошуа після цього бою, але якщо порівняти перший і другий поєдинки, то стає очевидним, що Джошуа позбавив Руїса його головної зброї", – розповів Фернандес агентству worldboxingnews.

Ентоні Джошуа і Анхель Фернандес worldboxingnews.com

Що стосується наступного бою британського боксера, то його тренер заявив, що ходять розмови про багатьох боксерів, включно з Пулєвим, Усиком, Вайлдером і Ф'юрі. Однак найбільш імовірним суперником Джошуа в наступному поєдинку є Пулєв або Усик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Олександра Усика Олександр Красюк зробив важливе уточнення щодо наступного бою його підопічного.

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