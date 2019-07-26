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"Так розчарований": ймовірний суперник Усика вперше відреагував на допінговий скандал

6.1т Читати матеріал російською

Британський суперважковаговик, володар титулу тимчасового чемпіона WBC і ймовірний суперник українця Усика Ділліан Уайт прокоментував звинувачення в допінгу.

На своїй сторінці в Instagram Уайт заявив, що не збирається здаватися і має намір відстоювати свою правоту.

I am so disappointed with the rubbish that has been said about me over the last few days . I have lawyers dealing with it and I have been told that I can not talk about it for good legal reasons . I was cleared to fight and I won that fight fair and square . Thanks for all the support, it really means a lot to me

Публікація від Dillian Whyte (@dillianwhyte)

"Я так розчарований тим брудом, який доноситься на мою адресу в останні кілька днів. У мене є адвокати, які взяли справу під контроль. Мені сказали, щоб я поки не давав коментарів через тонкі юридичні моменти. Я був готовий до бою і я виграв цей бій чесно і справедливо. Дякую за підтримку, яка дійсно багато значить для мене", - заявив Уайт.

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Нагадаємо, Ділліан Уайт провалив тест на допінг напередодні виграного ним бою з Оскаром Рівасом 20 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британському суперважковаговику загрожує відсторонення від боксу терміном до 4 років.

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Тема
допінговий скандал
Особа
Ділліан Уайт
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H Ya
H Ya
Усик еще больше этого нигера жрёт допинг.
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