Тайсону хочуть влаштувати бій з Ємельяненком в Росії

Михайло Морозов Бокс 17:50, 19.05.2020

Російський промоутер Володимир Хрюнов заявив, що запропонував легендарному Майку Тайсону і його менеджеру приїхати на виставковий поєдинок в Росію і побитися з Олександром Емельяненком.

"Нещодавно я говорив з Майком Тайсоном, а також з його представником Азімом Спіцером (це брат дружини Майка). Вони сказали, що Тайсон збирається відправитися в світовий тур і провести кілька виставкових боїв. Я запропонував йому влаштувати виставкові поєдинки в Росії. Суперники на вибір – Сергій Харитонов і Олександр Ємельяненко", – сказав Хрюнов в інтерв'ю виданню Спорт-Експрес.

Майк Тайсон (зліва)
Boxing Scene

Він також розповів, що арабський фонд пропонує Тайсону близько 20 мільйонів доларів за третій бій з Евандером Холіфілдом.

"За моїми даними, арабський фонд пропонує Тайсону близько 20 мільйонів доларів за бій з Холіфілдом. За світове турне він, думаю, запросить стільки ж – але не за один поєдинок, а за декілька в цілому", – заявив Хрюнов.

Нагадаємо, що раніше 53-річний Тайсон оголосив про повернення на ринг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Ємельяненко зізнався, що хотів би побитися з американцем, і розповів, як уникнути нокауту в бою з Майком.

Коментувати
Спорт Бокс

Дивіться також

Банки блокують перекази українців, а контролювати почали геть усіх: як повернути свої гроші

"Майдан мого дитинства": архівний знімок головної площі Києва зворушив мережу

Річницю відзначать на небесах, 13-річна дівчинка осиротіла. Деталі фатальної трагедії з подружжям на Житомирщині

Українець показав, скільки йому коштував коронавірус. Фото чеків

"Ми просто камікадзе!" Колеги померлого від COVID-19 лікаря відверто розповіли, що коїться в лікарні Одеси