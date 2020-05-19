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19 травня • оновлено в 19:02
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Тайсону хочуть влаштувати бій з Ємельяненком в Росії

2.3т
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Російський промоутер Володимир Хрюнов заявив, що запропонував легендарному Майку Тайсону і його менеджеру приїхати на виставковий поєдинок в Росію і побитися з Олександром Емельяненком.

"Нещодавно я говорив з Майком Тайсоном, а також з його представником Азімом Спіцером (це брат дружини Майка). Вони сказали, що Тайсон збирається відправитися в світовий тур і провести кілька виставкових боїв. Я запропонував йому влаштувати виставкові поєдинки в Росії. Суперники на вибір – Сергій Харитонов і Олександр Ємельяненко", – сказав Хрюнов в інтерв'ю виданню Спорт-Експрес.

Майк Тайсон (зліва)

Майк Тайсон (зліва)

Boxing Scene

Він також розповів, що арабський фонд пропонує Тайсону близько 20 мільйонів доларів за третій бій з Евандером Холіфілдом.

"За моїми даними, арабський фонд пропонує Тайсону близько 20 мільйонів доларів за бій з Холіфілдом. За світове турне він, думаю, запросить стільки ж – але не за один поєдинок, а за декілька в цілому", – заявив Хрюнов.

Нагадаємо, що раніше 53-річний Тайсон оголосив про повернення на ринг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Ємельяненко зізнався, що хотів би побитися з американцем, і розповів, як уникнути нокауту в бою з Майком.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Майк Тайсон Олександр Емельяненко
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