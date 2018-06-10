Тайсон Ф'юрі здобув перемогу, влаштувавши клоунаду замість боксу

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (26-0, 19 КО) здобув перемогу в своєму першому бою після більш ніж дворічної перерви. На вечорі боксу в Манчестері британець в четвертому раунді технічним нокаутом переміг Сефера Сеферi (23-2, 21 КО) з Албанії.

Сам поєдинок більше нагадував шоу, ніж серйозний бій. У перших двох раундах Ф'юрі на всю кривлявся і влаштовував клоунаду.

Лише в третьому і четверте раундах боксери демонстрували щось схоже на спорт, але це тривало не довго. На п'ятий раунд албанець виходити відмовився.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що відомий український боксер здобув важку перемогу в США.