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Тайсон Ф'юрі здобув перемогу, влаштувавши клоунаду замість боксу

4.8тЧитать новость на русском

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (26-0, 19 КО) здобув перемогу в своєму першому бою після більш ніж дворічної перерви. На вечорі боксу в Манчестері британець в четвертому раунді технічним нокаутом переміг Сефера Сеферi (23-2, 21 КО) з Албанії.

Сам поєдинок більше нагадував шоу, ніж серйозний бій. У перших двох раундах Ф'юрі на всю кривлявся і влаштовував клоунаду.

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Лише в третьому і четверте раундах боксери демонстрували щось схоже на спорт, але це тривало не довго. На п'ятий раунд албанець виходити відмовився.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що відомий український боксер здобув важку перемогу в США.

Персона
Тайсон Ф'юрі
Место
АнгліяМанчестер
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