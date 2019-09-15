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15 вересня • оновлено в 09:29
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Тайсон Ф'юрі здобув непросту перемогу у кривавому бою - опубліковано відео

Тайсон Ф'юрі здобув непросту перемогу у кривавому бою - опубліковано відео
Поєдинок пройшов в ніч з 14 на 15 вересня в Лас-Вегасі (США)
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Лінійний чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 КО) переміг 28-річного шведа Отто Валліна (20-1, 13 КО).

Непростий поєдинок пройшов в ніч з 14 на 15 вересня в Лас-Вегасі (США) і завершився одноголосним рішенням суддів з рахунком 118-110, 117-111 і 116-112.

Після спокійного початку бою в третьому раунді у Ф'юрі відкрилася сильна кровотеча над правим оком від розтину рукавичкою.

Незважаючи на пошкодження 31-річний британець захопив ініціативу в другій половині бою, раз по раз напружуючи шведського боксера силовими ударами.

В кінці поєдинку Валлін вдалося потрясти Тайсона і виграти 12-й раунд, але на загальному результаті це не позначилося.

Тайсон Ф'юрі - Отто Валлін

Тайсон Ф'юрі - Отто Валлін

Тайсон Ф'юрі - Отто Валлін

Тайсон Ф'юрі - Отто Валлін

Тайсон Ф'юрі - Отто Валлін

Тайсон Ф'юрі - Отто Валлін

Тайсон Ф'юрі - Отто Валлін

Тайсон Ф'юрі - Отто Валлін

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"Каже х**ню": чемпіон світу "наїхав" на Тайсона Ф'юрі

Як повідомляв OBOZREVATEL, свій попередній бій Ф'юрі провів 15 червня, перемігши німця Тома Шварца (25-1, 17 КО).

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Особа
Тайсон Ф'юрі
Місце
США Лас-Вегас
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