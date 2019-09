Тайсон Ф'юрі здобув непросту перемогу у кривавому бою - опубліковано відео

Лінійний чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 КО) переміг 28-річного шведа Отто Валліна (20-1, 13 КО).

Непростий поєдинок пройшов в ніч з 14 на 15 вересня в Лас-Вегасі (США) і завершився одноголосним рішенням суддів з рахунком 118-110, 117-111 і 116-112.

Після спокійного початку бою в третьому раунді у Ф'юрі відкрилася сильна кровотеча над правим оком від розтину рукавичкою.

Otto Wallin tries to open Tyson Fury's cut up even more after scraping his face after the break. pic.twitter.com/qkpo0EyP2B