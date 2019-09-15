Тайсон Ф'юрі здобув непросту перемогу у кривавому бою - опубліковано відео

Лінійний чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 КО) переміг 28-річного шведа Отто Валліна (20-1, 13 КО).

Непростий поєдинок пройшов в ніч з 14 на 15 вересня в Лас-Вегасі (США) і завершився одноголосним рішенням суддів з рахунком 118-110, 117-111 і 116-112.

Після спокійного початку бою в третьому раунді у Ф'юрі відкрилася сильна кровотеча над правим оком від розтину рукавичкою.

Otto Wallin tries to open Tyson Fury's cut up even more after scraping his face after the break. pic.twitter.com/qkpo0EyP2B - Ta1jaNx ㊗️ (@ Ta1jaNx) September 15, 2019

Tyson Fury 's brutal cuts he received tonight in his Battle with Otto Wallin #FuryWallin 🥊 pic.twitter.com/jbh8CBFhc9 - BOXING CORNER 2️⃣4️⃣ / 7️⃣ (@ boxingcorner247) September 15, 2019

Незважаючи на пошкодження 31-річний британець захопив ініціативу в другій половині бою, раз по раз напружуючи шведського боксера силовими ударами.

В кінці поєдинку Валлін вдалося потрясти Тайсона і виграти 12-й раунд, але на загальному результаті це не позначилося.

Тайсон Ф'юрі - Отто Валлін

Тайсон Ф'юрі - Отто Валлін

Тайсон Ф'юрі - Отто Валлін

Тайсон Ф'юрі - Отто Валлін

Як повідомляв OBOZREVATEL, свій попередній бій Ф'юрі провів 15 червня, перемігши німця Тома Шварца (25-1, 17 КО).

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