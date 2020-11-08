Тайсон Ф'юрі про Усика: від нього тут ніхто не тремтить. Він буде, як ягня на заклання

Британський чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) вважає, що в українця Олександра Усика (18-0, 13 КО) мало шансів в суперважкому дивізіоні.

Як передає журналіст Гарет Девіс, Ф'юрі порівняв кримчанина з жертовною твариною.

"Ніхто не тремтить через Усика. Проти великих боксерів він буде, як ягня на заклання", – сказав Ф'юрі.

Відзначимо, що американський боксер Майкл Хантер заявив, що українець Олександр Усик не зможе демонструвати яскраві виступи в суперважкому дивізіоні.

У той же час колишній тренер і дядько Тайсона Ф'юрі Пітер впевнений, що Олександр Усик має всі шанси добре проявити себе в суперважкій вазі після бою з Дереком Чісорою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чісора, який програв Усіку в поєдинку 31 жовтня, заявив, що Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі "з'їдять" українця.