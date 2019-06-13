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"Та пішла вона н***й!" Усик вилаявся під час інтерв'ю

28.1тЧитати матеріал російською

Український чемпіон Олександр Усик зізнався, що завжди легко прощає людей, а також назвав цю якість однією зі своїх найсильніших.

"Та я такий добряк! Якщо мені людина не подобається, я просто не буду з нею спілкуватися. Не буду з нею розмовляти. Але я до неї все одно буду добре ставитися. Хто я такий, щоб не пробачити людину, навіть якщо вона мені зробила погане? Треба пробачити і відпустити. І забути про неї. Навіщо злитися, камені в груди собі складати? Злоба — це кисляк, це рак. Ти всередині себе думаєш, що це погана людина, їй треба помститися. Та пішла вона н***й! Думати ось це про неї, слова підбирати..." — відверто заявив Усик в інтерв'ю своєму офіційному YouTube-каналу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександра Усик заявив, що категорично відмовляється виходити на ринг проти росіянина Олександра Повєткіна, назвавши перетворення такого бою на "політичний бруд".

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Особа
Олександр Усик
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