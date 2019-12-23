Свавілля: знаменитий російський боксер здобув скандальну перемогу

Знаменитий російський боксер Денис Кудряшов зі скандалом здобув перемогу над чехом Вацлавом Пейсаром в поєдинку, який відбувся в суботу, 21 грудня, в Красноярську.

Кудряшов – Пейсар Федерація боксу Росії

Кудряшов на прізвисько Російська Кувалда вважався фаворитом протистояння, але виграв лише завдяки відвертій суддівській підтримці. Пейсар здивував усіх тим, що практично повністю контролював хід бою. Він наносив безліч точних ударів в голову суперника та успішно захищався.

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У четвертій трихвилинці чех опинився на канвасі, але потім повернув собі перевагу. У передостанньому раунді Пейсар отримав травму, але зміг спокійно довести бій до кінця. В результаті Кудряшову віддали перемогу роздільним рішенням. "Рахунок одного з арбітрів 97-92 на користь Кудряшова ошелешив. Такий же рахунок, але на користь Пейсара в іншого арбітра був, як мінімум, зрозумілий. Третій суддя поставив 95-94... на користь Кудряшова", – йдеться в репортажі з Красноярська на сайті Федерації боксу Росії.

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