Суперваж, який погрожував Усику, втретє попався на допінгу

Американський суперважковаговик Джаррелл Міллер, який свого часу погрожував дати урок українцю Олександру Усику, напередодні чергового бою в третій раз провалив допінг-тест, повідомляє Boxing Scene.

Міллер повинен був 9 липня битися зі своїм співвітчизником Джеррі Форестом в Лас-Вегасі, але в його допінг-пробі були виявлені сліди забороненої речовини, назва якого не уточнюється.

Тепер 31-річний боксер тимчасово відсторонений від змагань на період розслідування, а замість нього на бій з Форестом, швидше за все, буде заявлений камерунець Карлос Такам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, допінг-проба "Б" російського чемпіона світу за версією WBA в напівсередній вазі Олександра Беспутіна, який є одним Василя Ломаченка, виявилася позитивною.