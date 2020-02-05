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7 лютого • оновлено в 09:36
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Супертяж "ожив" після нокдауну і вирубав 186-кг гіганта одним ударом

13.1т
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Канадський суперваговик Колін Сангстер (1-0, 1 КО) здобув драматичну перемогу на вечорі боксу в Міннеаполісі (США).

У поєдинку проти 33-річного американця Ендрю Кейс-Аллана, чия вага складає приблизно 186 кілограмів, Колін "полетів" у нокдаун, але зміг "ожити" і переломити хід бою. У другому раунді 42-річний Сангстер одним ударом "загасив світло" суперникові.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше конголезець Ілунга Макабі (27-2, 24 КО) завоював вакантний титул чемпіона світу за версією WBC у важкій вазі, який раніше належав українцю Олександру Усику.

На вечорі боксу в Кіншасі 32-річний Ілунга одноголосним рішенням суддів переміг проспекта з Польщі.

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Автор
Максим Богданов
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Ку Алексей
Ку Алексей
кто им вообще сказал что они боксёры?
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