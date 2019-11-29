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30 листопада • оновлено в 11:16
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"Суперталановиті": Кличко захоплюється українцями

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Колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі Володимир Кличко вважає, що жителі України дуже талановиті й здатні залишатися стійкими попри труднощі, що виникають.

"Українці – суперталановита нація. У нас хороша освіта, ми служимо суспільству", – заявив Кличко в інтерв'ю агентству Associated Press.

Володимир Кличко

Володимир Кличко

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Один із проєктів Фонду Кличко увійшов до числа 42 ініціатив, які отримали фінансування на забезпечення дитячих шкіл спортивним обладнанням. Загальна вартість проєктів, що перемогли в конкурсі, оцінюється у 5,2 мільйони доларів.

"Ми намагаємося мотивувати. Необхідно бути активним, бути рушійною силою в суспільстві, школі", – розповів український боксер.

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З часу його останнього бою миноло вже понад 2,5 роки. Тоді він програв Ентоні Джошуа на стадіоні "Вемблі" в 11-му раунді поєдинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Кличко розповів про те, що Україна – непередбачувана країна.

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Володимир Кличко
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