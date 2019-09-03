Суперник Усика здобув перемогу вбивчим нокаутом: спортивні підсумки 2 вересня

Суперник Олександра Усика Тайрон Спонг напередодні бою з українцем здобув перемогу вражаючим нокаутом, а Володимир Кличко зробив резонансну заяву про камбек.
OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини понеділка, 2 вересня.
Крім того, Євген Коноплянка підписав контракт із донецьким "Шахтарем". Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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