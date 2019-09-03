Новини Реклама
3 вересня • оновлено в 10:14
Кожен знайде своє!
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Суперник Усика здобув перемогу вбивчим нокаутом: спортивні підсумки 2 вересня

1.6т Читати матеріал російською

Суперник Олександра Усика Тайрон Спонг напередодні бою з українцем здобув перемогу вражаючим нокаутом, а Володимир Кличко зробив резонансну заяву про камбек.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини понеділка, 2 вересня.

Крім того, Євген Коноплянка підписав контракт із донецьким "Шахтарем". Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

Суперник Усика перед боєм з українцем здобув перемогу потужним нокаутом: опубліковане відео

"Перестали": Ломаченко зробив різку заяву в Україні

Реванш із Ф'юрі: Кличко зробив резонансну заяву про повернення у бокс

"Пекельна битва": стало відомо про стан Кемпбелла, який потрапив до лікарні після бою з Ломаченком

Помер відомий український спортивний журналіст

Офіційно: Коноплянка продовжить кар'єру в Україні

"Не тисніть так сильно!" Ломаченко повернувся до України і потрапив під натиск фанатів

"Гидко дивитися": Алієв розніс гру "Динамо"

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Особи
Тайрон Спонг Олександр Усик Василь Ломаченко Володимир Кличко Євген Коноплянка
Тег
ФК Шахтар
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...