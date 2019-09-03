Суперник Усика здобув перемогу вбивчим нокаутом: спортивні підсумки 2 вересня

Суперник Олександра Усика Тайрон Спонг напередодні бою з українцем здобув перемогу вражаючим нокаутом, а Володимир Кличко зробив резонансну заяву про камбек.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини понеділка, 2 вересня.

Крім того, Євген Коноплянка підписав контракт із донецьким "Шахтарем". Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

Суперник Усика перед боєм з українцем здобув перемогу потужним нокаутом: опубліковане відео

"Перестали": Ломаченко зробив різку заяву в Україні

Реванш із Ф'юрі: Кличко зробив резонансну заяву про повернення у бокс

"Пекельна битва": стало відомо про стан Кемпбелла, який потрапив до лікарні після бою з Ломаченком

Помер відомий український спортивний журналіст

Офіційно: Коноплянка продовжить кар'єру в Україні

"Не тисніть так сильно!" Ломаченко повернувся до України і потрапив під натиск фанатів

"Гидко дивитися": Алієв розніс гру "Динамо"

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!