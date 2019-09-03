Суперник Усика вперше прокоментував бій з українцем

Боксер із Нідерландів Тайрон Спонг (13-0, 12 КО) оцінив майбутній поєдинок з Олександром Усиком (16-0-0, 12 KO).

Усик - Спонг

"Досягнувши більшості своїх цілей як кікбоксер і ставши одним із найвидатніших чемпіонів в історії спорту, я захотів випробувати себе в боксі. Я невпинно працював впродовж останніх трьох років, і тепер у мене є можливість показати, чого я вартий у поєдинку з можливо кращим і найбільш технічним боксером світу. Хтось може подумати, що завдання може бути занадто складним, але я вірю в себе і з нетерпінням чекаю перемоги 12 жовтня", – сказав Спонг в інтерв'ю boxingnews24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 серпня Тайрон Спонг здобув вражаючу перемогу на вечорі боксу в Мексиці, відправивши суперника в жахливий нокаут.

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