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3 вересня • оновлено в 19:21
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Суперник Усика вперше прокоментував бій з українцем

1.5т Читати матеріал російською

Боксер із Нідерландів Тайрон Спонг (13-0, 12 КО) оцінив майбутній поєдинок з Олександром Усиком (16-0-0, 12 KO).

Усик - Спонг

Усик - Спонг

"Досягнувши більшості своїх цілей як кікбоксер і ставши одним із найвидатніших чемпіонів в історії спорту, я захотів випробувати себе в боксі. Я невпинно працював впродовж останніх трьох років, і тепер у мене є можливість показати, чого я вартий у поєдинку з можливо кращим і найбільш технічним боксером світу. Хтось може подумати, що завдання може бути занадто складним, але я вірю в себе і з нетерпінням чекаю перемоги 12 жовтня", – сказав Спонг в інтерв'ю boxingnews24.

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Офіційно: названий новий суперник Усика в дебютному бою в супертяжах

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 серпня Тайрон Спонг здобув вражаючу перемогу на вечорі боксу в Мексиці, відправивши суперника в жахливий нокаут.

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Тема
Усик – Спонг
Особи
Тайрон Спонг Олександр Усик
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Брынзыла Святослав
Брынзыла Святослав
Удачи Спонг. Вся Украина с тобой.
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