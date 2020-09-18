Суперник Ломаченка звернувся до Мейвезера, попросивши його не ганьбитися

Американець Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) звернувся до легендарного боксера Флойда Мейвезера (50-0, 27 КО), який може повернутися в ринг заради виставкового бою проти зірки YouTube Логана Пола.

Наступний суперник Василя Ломаченка заявив, що вже не зможе захоплюватися непереможним Мейвезером, якщо той погодиться на поєдинок проти Пола. Відзначимо, що можливий суперник Флойда провів один бій і програв його ще одній зірці YouTube KSI роздільним рішенням суддів.

"Я не розумію, навіщо? Ну як, Флойд, ти ж вище цього. Не ганьби себе так. Від цього залежить твоя спадщина і все, заради чого ти так наполегливо працював. Якщо ти погодишся на бій, то я вже не зможу дивитися на тебе так, як раніше. Саме так я себе відчуваю в цій ситуації", – цитує слова Лопеса видання BoxingNews24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Теофімо Лопес заявив, що йому не потрібно було приймати поєдинок з Ломаченком.