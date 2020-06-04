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4 червня • оновлено в 22:29
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Суперник Ломаченка Теофімо Лопес збентежив мережу, показавши, що з ним зробив карантин

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Чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі американець Теофімо Лопес (15-0, 13 КО) в прямому ефірі Instagram показав, як набрав вагу на карантині.

Судячи зі слів 22-річного боксера, зараз він важить близько 71 кг, при тому, що ліміт легкої вагової категорії становить 61,2 кг.

"Люблю гамбургери, хоча я в формі, в гарній формі. Продовжую ганяти кров. Усе це піде, як тільки я офіційно почну табір. Зараз я просто підтримую форму, проводжу кардіотренування, працюю з вагами, просто підтримую м'язову пам'ять і все інше, нагадую моєму тілу, де ми перебуваємо, і що скоро ми будемо готуватися до бою. Я щасливий тому стану, в якому я зараз. Потрібно ще скинути кілька кілограмів. Продовжу бігати сьогодні і завтра, і буду важити 68 кг. Потрібно ще скинути 3 кг. Це не так багато", – цитує американця vringe.com.

У коментарях під відео користувачі посміялися з Лопеса.

"Відчувається, що він уже придумав собі виправдання поразці від Ломаченка: скаже "Скидання ваги було дуже важким", "Як же хочеться, щоб Лома вломив цьому панку", "Стільки м'язів його сповільнить", – пишуть любителі боксу під публікацією.

Суперник Ломаченка збентежив мережу, показавши, що зробив із ним карантин

Як повідомляв OBOZREVATEL, Боб Арум розповів, коли відбудеться бій між Ломаченком (14-1, 10 КО) і Лопесом (15-0, 12 КО).

Раніше повідомлялося, що Арум збирається зібрати на бій Ломаченка і Лопеса 1000 глядачів.

Спочатку поєдинок між Ломаченком і Лопесом був запланований на 30 травня у Нью-Йорку на "Медісон Сквер Гарден". Через коронавiрус він був перенесений на певний термін.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Теофімо Лопес Василь Ломаченко
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